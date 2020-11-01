Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі досягла 51

У Туреччині кількість загиблих в результаті руйнівного землетрусу, що стався в п'ятницю, зросла до 51.

Джерело: Anadolu Agency

Деталі: Про збільшення кількості жертв до 51 повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай.

При цьому в лікарнях залишаються 214 постраждалих.

Нагадаємо: У другій половині дня п'ятниці в районі грецького острова Самос і прибережної зони Туреччини стався потужний землетрус.

Епіцентр поштовхів знаходився в Егейському морі біля узбережжя району Сеферхісар провінції Ізмір. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 16,5 км.