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У Києві міст Патона перекрито, спеціалісти шукають вибухівку

Неділя, 1 листопада 2020, 10:11
У Києві міст Патона перекрито, спеціалісти шукають вибухівку

Вранці 1 листопада надійшло повідомлення про замінування мосту Патона у Києві, рух по ньому тимчасово обмежили.

Джерело: пресслужба поліції Києва у коментарі Українській правді

Деталі: Як зазначили у поліції, невідома особа кілька разів телефонувала з повідомленням про мінування мосту, перший дзвінок надійшов близько сьомої ранку у неділю.

На місці в даний час працюють вибухотехніки та кінологи.

Київ оперативний у Facebook Опублікував фото, на якому видно, що рух транспорту по мосту не здійснюється.

 
Міст Патона

Українська правда

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Теми: Київ
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