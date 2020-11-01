Молдова голосує на президентських виборах, на закордонних дільницях великі черги

У Молдові цієї неділі, 1 листопада, проходять президентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У виборах беруть участь 8 кандидатів: нинішній президент Ігор Додон, який йде на вибори як незалежний; кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий; кандидатка від партії "Шор" Віолетта Іванова; кандидат від Ліберально-демократичної партії Тудор Деліу; Майя Санду від "Дія та солідарність", Андреа Нестасе від "Платформи Гідність і правда", Дорін Кіртоаке від блоку Unirea та кандидат від Партії національної єдності Октавіан Цику.

Головним суперником чинного глави держави Ігоря Додона є Майя Санду.

За даними Центральної виборчої комісії, о 7 годині ранку розпочали роботу усі 2004 виборчих дільниць. На 42 дільницях, відкритих для мешканців Придністров’я, голосування проходить без значних інцидентів. Ще 139 дільниць відкриті за кордоном.

МЗС Молдови вже повідомляє про великі черги на деяких закордонних дільницях: у Берліні, Франкфурті, Гамбурзі, Пармі, Местрі, Мілані, двох дільницях у Брюсселі та в одному з французьких міст сформувалися черги з понад 100 виборців.

Варто зазначити, що ЦВК у день виборів з 7 до 21 години заборонила здійснювати перевезення людей автобусами більш ніж на 8 місць - крім рейсових та крім перевезення людей з обмеженими можливостями.

Підвезення до дільниць розцінюється як форма підкупу виборців та карається штрафом, або максимальною санкцією до 5 років позбавлення волі. Для юридичних осіб порушення може призвести до заборони діяльності. За дотриманням рішення буде стежити поліція.

У зв’язку з епідемією коронавірусу на дільницях обов’язково бути в масці, дотримуватися дистанції та приходити зі своєю ручкою. Маски людям пропонуватимуть на вході.

Хворі на коронавірус зможуть голосувати за місцем перебування до 15-00. Люди з симптомами, схожими на коронавірус, можуть прийти на дільниці після 15-00 - вони голосуватимуть окремо від інших.

Перші попередні результати волевиявлення ЦВК має оприлюднити о 22:00.

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