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В Іспанії - друга ніч "коронавірусних" протестів, близько 60 затриманих

Неділя, 1 листопада 2020, 13:48
Фото: El Pais

В Іспанії другий вечір поспіль пройшли акції протестів проти карантинних заборон.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

Основним гаслом став протест проти комендантської години та точкових "локдаунів", запроваджених для стримання епідемії коронавірусу.

Як пише видання, "ядром" акцій стали ультраправі та антисистемні групи. На відміну від попередньої ночі, коли заворушення сталися у Барселоні й Бургосі, протести поширилися на декілька нових міст - Мадрид, Малагу, Логроньйо, Сантандер.

У Мадриді протестувальники перекинули та підпалили декілька контейнерів, а також розбили вітрини деяких магазинів та банків. Затримали 32 осіб. 

Акція з близько 400 осіб в Логроньйо переросла у пограбування щонайменш одного магазину та бійку з поліцією, там затримали шістьох.

У Барселоні серед протестувальників були працівників ресторанів, сфери краси, спортзалів і клубів. Там також сталися сутички з поліцією, 12 осіб затримали.

Загалом за вечір та ніч затримали близько 60 осіб, постраждали близько 30 правоохоронців.  

Прем’єр Педро Санчес засудив протести. "Ми можемо перемогти пандемію лише шляхом єдності та самопожертви... Жорстока та нераціональна поведінка меншості - неприпустима. Це не вихід", - заявив він.

Нагадаємо, 29 жовтня уряд Іспанії отримав підтримку парламенту у рішенні про продовження надзвичайного стану у зв’язку з пандемією коронавірусу до 9 травня.

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Теми: Іспаніямітингикарантинкоронавірус


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