У ресторані Харкова вбили людину, поліція знайшла зброю

В одному з розважальних закладів Харкова в ніч на неділю стався інцидент, внаслідок якого загинув 37-річний чоловік.

Джерело: повідомлення Нацполіції Харківської області, нардеп Дмитро Шенцев у Facebook

Деталі: Вранці 1 листопада у ЗМІ з посиланням на повідомлення журналіста Андрія Цаплієнка з'явилася інформація про стрілянину в харківському ресторані Biani Champagneria за адресою Ярослава Мудрого, 21.

Цаплієнко у Телеграм виклав фото з місця події, але потім видалив пост.

За його даними, у розважальному закладі був вбитий Руслан Смирнов, який начебто почав стрілянину.

Також вказувалося, нібито цей чоловік, за попередніми даними, раніше працював охоронцем нардепа Дмитра Шенцева. Сам парламентар заперечив цю інформацію.

Пряма мова Шенцева: "Тільки ледачий сьогодні не написав про жахливий інцидент в харківському ресторані, в результаті якого був убитий молодий чоловік. Шановні журналісти та любителі сенсацій, ваше прагнення хайпанути і залучити політику туди, де їй не місце, сьогодні перейшло всі межі. Мені щиро шкода, що обірвалося життя, але особа вбитого мені невідома. Він ніколи у мене не працював".

Позиція правоохоронців: У поліції зазначають, що на місці події на другому поверсі ресторану було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поряд з померлим знаходилася зброя, його особу встановили: ним виявився 37-річний харків‘янин.

Дослівно: "Наразі проводиться огляд місця події, опитуються свідки. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України".