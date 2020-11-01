Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Росії – рекордна кількість заражень коронавірусом за добу

Неділя, 1 листопада 2020, 15:12

Добовий приріст пацієнтів з COVID-19 в РФ склав 18 655 осіб, це максимальний показник за весь час епідемії.

Джерело: РБК

Деталі: 1 листопада став третім днем ​​поспіль, коли добовий приріст заражень в добу перевищує 18 тисяч. Попередній рекорд був 30 жовтня, тоді захворіло 18 283 особи.

На тлі зростання захворюваності в Кремлі визнали, що вітчизняна система охорони здоров'я відчуває гострий брак медиків.

В цілому з початку епідемії коронавірус виявили у 1,636 млн росіян.

Найбільше нових випадків COVID-19 - у Москві (5261), Санкт-Петербурзі (896) і в Підмосков'ї (545).

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусРосіяепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фотоМарш проти терору в Мінську: в центр стягнули кулемети, силовики стріляють

фотоУ ресторані Харкова вбили людину, поліція знайшла зброю

Українського політв'язня Шумкова побили у російській колонії – родичі

таблицяКоронавірус: в Україні майже 8 тисяч нових заражень, 110 людей померли

фотоВ історичній частині Квебеку зловмисник напав на людей, є вбиті й поранені

Конституційність закону про мову: КСУ проведе закрите засідання 3 листопада

Усі новини...
коронавірус
В Іспанії - друга ніч "коронавірусних" протестів, близько 60 затриманих
Епідемія у Києві: 12 людей померли, ще 689 заразилися Covid-19
У Криму за добу виявили більше двох сотень заражень коронавірусом
Останні новини
15:43
відео, фотоМарш проти терору в Мінську: в центр стягнули кулемети, силовики стріляють
15:12
У Росії – рекордна кількість заражень коронавірусом за добу
14:59
Перші порушення у Молдові: сльозогінний газ, підвезення виборців та блокування доріг
14:28
фотоУ ресторані Харкова вбили людину, поліція знайшла зброю
13:48
відеоВ Іспанії - друга ніч "коронавірусних" протестів, близько 60 затриманих
13:43
Розкіш на колесах: в Індії запустять туристичний потяг для багатих туристів
13:04
П'яного "мінувальника" столичного мосту Патона затримали
12:47
На українському ринку з'явиться новий китайський бренд автомобілів
12:26
Українського політв'язня Шумкова побили у російській колонії – родичі
12:05
Кулеба заявив, що угода про спільний авіапростір з ЄС запланована на 2021 рік
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!