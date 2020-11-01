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У Росії – рекордна кількість заражень коронавірусом за добу

Неділя, 1 листопада 2020, 14:12
У Росії – рекордна кількість заражень коронавірусом за добу

Добовий приріст пацієнтів з COVID-19 в РФ склав 18 655 осіб, це максимальний показник за весь час епідемії.

Джерело: РБК

Деталі: 1 листопада став третім днем ​​поспіль, коли добовий приріст заражень в добу перевищує 18 тисяч. Попередній рекорд був 30 жовтня, тоді захворіло 18 283 особи.

На тлі зростання захворюваності в Кремлі визнали, що вітчизняна система охорони здоров'я відчуває гострий брак медиків.

В цілому з початку епідемії коронавірус виявили у 1,636 млн росіян.

Найбільше нових випадків COVID-19 - у Москві (5261), Санкт-Петербурзі (896) і в Підмосков'ї (545).

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусРосіяепідемія
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