"Лідери відомі: російські маріонетки та олігархи": Зеленський для FT про рішення КС

Президент Володимир Зеленський у своїй статті для Financial Times назвав силами, що стоять за скандальним рішенням Конституційного Суду та іншими атаками на антикорупційну реформу, "російських маріонеток та олігархів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті українського президента, що вийшла 1 листопада.

У вступі Зеленський порівнює атаку на Україну через її демократичні установи з тими збройними атаками, яких вона зазнає на лінії зіткнення. Він наголошує, що удар по антикорупційній інфраструктурі є спробою зруйнувати основну частину досягнень у цій сфері, що відбулися після Революції гідності завдяки українському громадянському суспільству та підтримці західних партнерів.

Зеленський нагадує, що до цього рішення Конституційного Суду було й інше - щодо Національного антикорупційного бюро та його керівництва.

"Ці рішення є частиною систематичних зусиль, спрямованих на те, щоб підірвати верховенство права, відкотити назад прогрес, досягнутий у боротьбі з корупцією, послабити наше суспільство та економіку, і, не менш важливо, зупинити євроатлантичну інтеграцію України", - наголошує Зеленський.

Особливо турбує те, додає він, що розгляду КС чекає ще низка подань "від проросійських депутатів та інших, підтримуваних олігархами", і вони також можуть скасувати досягнення у ключових реформах - щодо банківської системи та Вищого антикорупційного суду.

"Ми змогли втілити життєво важливі реформи для нашої країни, але тепер КС погрожує цинічно зруйнувати їх. Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція російських маріонеток та деякі впливові українські олігархи, які відчувають загрозу від роботи наших антикорупційних установ. Вони - проти інтеграції до ЄС і НАТО, проти співпраці УКраїни з МВФ та правового суспільства, від чого виграють 99%, а не 1%", - наголошує він.

Зеленський додає, що "ніколи не дозволить цим темним силам досягти успіху у своїй спробі контрреволюції".

Далі він перераховує заходи, до яких вдалися РНБО та уряд після рішення Конституційного Суду, вказує на те, що голова КС тепер під підозрою через придбання майна в окупованому Криму, яке, крім того, не задекларував.

"Цих суддів потрібно замінити незалежними, шанованими юристами. Ми також починаємо розслідування щодо людей, які незаконно діяли в інтересах добре відомих впливових фінансових груп та зовнішніх сил, щоб зруйнувати наші антикорупційні органи", - наголошує Зеленський.

Він пише також, що доручив уряду розробити нову програму судової реформи, яка допоможе реально очистити суди.

Наприкінці Зеленський закликає реформаторські сили в українському політикумі й суспільстві "об’єднатися у боротьбі за майбутнє країни", а міжнародних партнерів - продовжити підтримку України.