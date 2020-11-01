Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У понеділок дощі поділять Україну навпіл

Неділя, 1 листопада 2020, 19:15
У понеділок дощі поділять Україну навпіл

У понеділок, 2 листопада, на Лівобережній Україні очікуються дощі.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко в Facebook

 
карта зі сторінки Діденко

Деталі: Як пише Діденко, в понеділок циклон зміститься східніше і зумовить дощі лише на Лівобережжі України. На решті території – без опадів.

Температура повітря вночі +5+9 градусів, на Заході 0+5 градусів. Протягом дня в Україні очікується +8+12 градусів, на Півдні +9+14 градусів.

Синоптик прогнозує, що наступного тижня опадів буде небагато, температура зазнаватиме незначних коливань, відчутніше похолодання орієнтовно очікується через тиждень.

За словами Діденко, у Києві 2 листопада без опадів, температура повітря +8+10 градусів.

 

Разом з тим, Укргідрометцентр прогнозує невеликий дощ у Києві вночі та вдень у понеділок. Сильні дощі пройдуть у східних областях.

 

У вівторок, 3 листопада, дощі очікуються у західних та східних областях, а також на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині та Херсонщині.

 

4 листопада дощ прогнозують лише на Півдні України, на решті території – без опадів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
Усі новини...
Реклама: