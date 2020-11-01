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У понеділок дощі поділять Україну навпіл

Неділя, 1 листопада 2020, 20:15

У понеділок, 2 листопада, на Лівобережній Україні очікуються дощі.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко в Facebook

 
карта зі сторінки Діденко

Деталі: Як пише Діденко, в понеділок циклон зміститься східніше і зумовить дощі лише на Лівобережжі України. На решті території – без опадів.

Температура повітря вночі +5+9 градусів, на Заході 0+5 градусів. Протягом дня в Україні очікується +8+12 градусів, на Півдні +9+14 градусів.

Синоптик прогнозує, що наступного тижня опадів буде небагато, температура зазнаватиме незначних коливань, відчутніше похолодання орієнтовно очікується через тиждень.

За словами Діденко, у Києві 2 листопада без опадів, температура повітря +8+10 градусів.

 

Разом з тим, Укргідрометцентр прогнозує невеликий дощ у Києві вночі та вдень у понеділок. Сильні дощі пройдуть у східних областях.

 

У вівторок, 3 листопада, дощі очікуються у західних та східних областях, а також на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині та Херсонщині.

 

4 листопада дощ прогнозують лише на Півдні України, на решті території – без опадів.

Українська правда
Теми: погода


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