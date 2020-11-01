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Міністр заявив про фальсифікації даних щодо народжень і смертей в ОРДЛО

Неділя, 1 листопада 2020, 21:02
Радіо Свобода

Міністр юстиції Денис Малюська заявляє про значні фальсифікації у питанні реєстрації народжень і смертей на окупованих територіях.

Джерело: Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми зараз виявили досить великий масштаб фальсифікацій реєстрації народжень і смертей. Безумовно, ми не можемо перевірити".

"Наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно, або народження з тим, щоб отримати допомогу. У нас немає можливості детально і з надійністю перевірити документи, які подаються на реєстрацію і відповідні процеси пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних.

У нас зараз навіть є бюрократична проблема. Ми розуміємо, які дані є неправдивими. Але для того, щоб їх прибрати з реєстру, потрібне рішення суду. Для рішення суду потрібно подати позови. Для подання позовів потрібно сплатити мито. При чому мова йде про кілька мільйонів. А в нас таких грошей у бюджеті зараз поки що не заплановано".

Деталі: Малюська висловив сподівання, що такий "бюрократичний аспект" із часом виправиться.

Теми: МалюськаОРДЛО


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