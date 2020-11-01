Грузинська опозиція поставила намети під парламентом

Лідери і прихильники кількох опозиційних партій, які відмовляються визнати підсумки парламентських виборів, встановили намети біля будівлі парламенту Грузії в центрі Тбілісі.

Джерело: Новини-Грузія

Деталі: Співробітники поліції намагалися перешкодити протестувальникам розбити наметове містечко. На місці сталося кілька сутичок. У підсумку, намети все ж таки встановили.

Лідери опозиції заявили, що планують залишатися там всю ніч і закликали приєднатися прихильників.

Пряма мова однієї з лідерів колишньої правлячої партії Грузії "Єдиний національний рух", колишньої глави Нацполіціі України Хатії Деканоїдзе: "Я хочу висловити свій протест в якості рядового громадянина. Хто хоче, хай іде додому, хто хоче – залишається ... Неважливо скільки нас буде – 1, 2 або 3. Навіть якщо я залишуся одна, я все-таки буду стояти біля парламенту".

Деталі: Мітинг на проспекті Руставелі почався о 16:00. Участь в ньому беруть майже всі партії, яким вдалося отримати пропорційне представництво в парламенті, набравши на виборах більше 1% голосів. Винятком стали лише проросійська сила "Альянс патріотів Грузії" і "Громадяни" Алеко Елісашвілі.

Опозиція має намір продовжать протести доти, доки в країні не буде призначено дострокове голосування. На 8 листопада опозиція намітила масштабну акцію-хід, обіцяючи зібрати в Тбілісі "всю Грузію".

Очікується, що до цього моменту партії будуть продовжувати консультації. Не виключено, що вони вирішать бойкотувати парламент, сформований на підставі результатів виборів 31 жовтня. Деякі мажоритарні кандидати вже підтвердили готовність відмовитися від участі у других турах виборах в одномандатних округах.

"Грузинська мрія" задоволена підсумками вибори. За оцінками партії влади, голосування пройшло відповідно до демократичних принципів.

Що передувало: Парламентські вибори в Грузії пройшли 31 жовтня. Частина опозиційних партій вважає їх нелегітимними. Опоненти влади впевнені, що виборча адміністрація сфальсифікувала підсумки голосування на користь правлячої "Грузинської мрії". Одночасно політики говорять про масові підкупи виборців, вкидання бюлетенів, бійки на виборчих дільницях та інші серйозні порушення.

За попередніми даними ЦВК, "Грузинська мрія" отримує 48,15% голосів за пропорційною системою, а блок "ЕНД – Сила в єдності" – 27,13%. Всього в парламент десятого скликання проходять сім партій і два блоки.

Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою