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Черговий антирекорд COVID у Чернівецькій області: 418 заражень та лише 90 одружень

Понеділок, 2 листопада 2020, 00:27
ВІДОКРЕМЛЕНА ПАЛАТА В ІНФЕКЦІЙНОМУ ВІДДІЛЕННІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ

1 листопада в Чернівецькій області зафіксували 418 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 90 пацієнтів.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: В області, де перший перший пацієнт з коронавірусом надійшов до лікарні 3 березня, вже діагностували 22 485 випадків зараження та 472 смерті від COVID-19.

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Теми: коронавірус


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