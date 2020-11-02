Черговий антирекорд COVID у Чернівецькій області: 418 заражень та лише 90 одружень
Понеділок, 2 листопада 2020, 00:27
1 листопада в Чернівецькій області зафіксували 418 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 90 пацієнтів.
Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Деталі: В області, де перший перший пацієнт з коронавірусом надійшов до лікарні 3 березня, вже діагностували 22 485 випадків зараження та 472 смерті від COVID-19.
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