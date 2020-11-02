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Вибори президента Молдови: розрив між Санду та Додоном 2%

Понеділок, 2 листопада 2020, 01:47
Вибори президента Молдови: розрив між Санду та Додоном 2%
МАЙЯ САНДУ ТА ІГОР ДОДОН

За результатами попередніх підрахунків 95% бюлетенів, у другий тур президентських виборів в Молдові виходять чинний президент країни Ігор Додон і колишня прем'єр-міністр, кандидатка від партії "Дія та солідарність" Майя Санду.

Джерело: Центральна виборча комісія Молдови, передає "Інтерфакс"

Деталі: Зокрема, Ігор Додон набрав на виборах 35,5% голосів виборців, а Майя Санду 33%.

На третьому місці — кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий —  16,9%. Четверте місце займає кандидат від партії "Шор" Віолетта Іванова - 7,13%, далі йде кандидат від партії "Платформа DA" Андрій Нестасе - 3,21%.

Довідка: У виборах беруть участь 8 кандидатів: нинішній президент Ігор Додон, який йде на вибори як незалежний; кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий; кандидатка від партії "Шор" Віолетта Іванова; кандидат від Ліберально-демократичної партії Тудор Деліу; Майя Санду від "Дія та солідарність", Андреа Нестасе від "Платформи Гідність і правда", Дорін Кіртоаке від блоку Unirea та кандидат від Партії національної єдності Октавіан Цику. 

Що передувало: На цих виборах фіксують рекордну явку на закордонних дільницях, де Додон гарантовано програє.

На виборах президента Молдови діаспора забезпечить не менше 12% голосів і може визначити переможця голосування.

Читайте також: Додон проти всіх: як зміниться Молдова та її позиція щодо Криму за нового президента.

Теми: вибориМолдова
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