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У Словаччині за добу на коронавірус перевірили половину країни

Понеділок, 2 листопада 2020, 04:26

31 жовтня у Словаччині на коронавірус перевірили понад 2,5 мільйони громадян, що становить більшу частину населення країни.

Джерело: The Guardian

Деталі: Як зазначається, з 2,58 мільйонів громадян, які пройшли тестування, у 25 850 виявили коронавірус. 

Здати аналіз на COVID-19 можна було на безкоштовно.

Що передувало: Місця, де можна здати аналіз, почали працювати о 7 ранку і зачинились о 22:00. У містах із самого ранку почали формуватись затори і черги охочих здати тест, що можна було зробити в рамках першого етапу тестування також і в неділю, 1 листопада. 

У деяких місцях, зокрема у Братиславі, в черзі довелось очікувати годинами. До тестування на підмогу медикам залучали армію.

Люди проходили швидке тестування на антиген, результати якого сповіщають у запечатаному конверті протягом 15-30 хвилин. Тести на антиген дають швидкі результати, але не вважаються настільки надійними, як ПЛР-тест. 

Уряд хоче перевірити на COVID-19 всіх, хто старший ніж 10 років. Президентка Словаччини Зузана Чапутов вже заявила, що вважає цю ідею нездійсненною. Напередодні командам, що проводять тестування, не вистачало персоналу.

Якщо людина отримає позитивний результат тесту, вона повинна самоізолюватися на 10 днів. Той, хто відмовляється здати тест, теж повинен самоізолюватись, за порушення карантину загрожує штраф.

Людина з негативним результатом тесту звільняється від комендантської години, яка буде введена з понеділка.

Довідка: Населення Словаччини складає близько 5,5 мільйонів осіб. Словаччина є першою країною такого розміру, яка проводить загальнонаціональне тестування. 

Пілотні тестування перших чотирьох округів проходили минулими вихідними. Другий етап тестування заплановано на 7-8 листопада. 

Теми: коронавірусСловаччина


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