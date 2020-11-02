COVID в Україні: у неділю хворобу підтвердили 6,8 тисячам осіб

За добу 1 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 6 754 особам, померли 69 хворих, одужали 2 327 пацієнтів.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Загальна кількість виявлених за час пандемії випадків коронавірусної хвороби перевищила чотири сотні тисяч - 402 194. Зараз на COVID-19 хворіють 231 051 житель України. 7 375 осіб померли від ускладнень, а 163 768 осіб одужали.

За останню добу найбільше позитивних результатів ПЛР-тестів отримали у таких регіонах:

Харківська область - 817 нових випадків, без втрат.

Київ - 507 нових випадків, 9 летальних. Київська область - 359 нових випадків, 1 летальний.

Львівська область - 464 нових випадки, 15 летальних.

Чернівецька область - 418 нових випадків, 4 летальних.

Житомирська область - 398 нових випадків, 3 летальних.

Івано-Франківська область - 376 нових випадків, 3 летальних.

Миколаївська область - 351 новий випадок, 2 летальних.

Одеська область - 331 новий випадок, без втрат.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП