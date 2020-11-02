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У Словаччині населення масово перевірили на коронавірус, позитивних – 1%

Понеділок, 2 листопада 2020, 10:23

У Словаччині протягом минулих вихідних понад три мільйони людей пройшли тестування на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Pravda.

У суботу в Словаччині провели 2 581 113 тестів, з них позитивними виявилися 25 850, тобто приблизно 1%.

Як зазначається, пункти проведення тестування  по всій Словаччині почали тріщати по швах в суботу ще перед відкриттям. У неділю, навпаки, біля них було порожньо.

Всього, за даними прем’єра Словаччини Ігоря Матовича, за два дні тест зробили понад 3 мільйонам людей.

Точна кількість перевірених людей буде відома в понеділок, оскільки тести проводилися до пізнього вечора у неділю.

Прем'єр-міністр Ігор Матович в першу чергу подякував Збройним силам, які, за його словами, "за 17 днів змогли організувати найбільший захід, який ми бачили в Словацькій Республіці з моменту її заснування".

"Вибачте, що ми змусили вас пройти цей тест. Але з цим примусом ми просто хотіли, щоб ви зрозуміли, що свобода також повинна бути пов'язана з відповідальністю, з відповідальністю перед тими людьми, які справедливо хочуть захистити своє життя і здоров'я", - сказав Матович.

Він також розповів про три прохання до громадян. Зокрема, власники позитивних тестів повинні залишатися зі своїми сім'ями в " 10-денному карантині" , люди з негативним тестом повинні поводитися обережно, так ніби вони і всі навколо них є позитивними;  третя прохання полягає в тому, щоб люди з позитивним тестом повідомили про це всім, з ким контактували.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова назвала успішним загальне тестування на коронавірус.

Варто зазначити, що людина з негативним результатом тесту звільняється від комендантської години, яка запроваджується з понеділка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Словаччинакоронавірус
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