Жінка встановила розтяжку з гранатою на подвір’ї суперниці

У Костянтинівському районі жінка встановила розтяжку з гранатою на подвір’ї своєї суперниці.

Джерело: пресслужба поліції Донецької області

Дослівно: "Поліцейські спрямували до суду обвинувальний акт відносно фігурантки, яка встановила на подвір’ї жительки Костянтинівського району розтяжку з гранатою.

Внаслідок вибуху потерпілу було травмовано. Обвинувачену судитимуть за замах на вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та незаконне поводження з бойовими припасами".

Деталі: 49-річну мешканку Луганщини викрили в організації вибуху з метою вбивства. Жертвою мала стати 55-річна жінка, з якою у підозрюваної був давній конфлікт.

Поліцейські встановили, що 20 червня зловмисниця прибула в село Іванопілля на Донеччині, маючи при собі гранату РГД-5 та металевий дріт, під’єднаний до чеки.

Жінка встановила розтяжку на воротах будинку, де мешкала її суперниця з родиною. Потерпілій вдалося вчасно зреагувати на вибух, і вона залишилася жива, проте отримала численні осколкові поранення.

Дії підривниці загрожували життю багатьох осіб та могли спричинити інші жертви.

Підозрюваній висунуто звинувачення у вчиненні злочинів за ст. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження з бойовими припасами) ККУ.

Обвинуваченій загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.