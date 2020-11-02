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Справа Порошенка: ДБР просить допомоги у Панами, Кіпру і Віргінських островів

Понеділок, 2 листопада 2020, 13:50

Слідчі Державного бюро розслідувань звертаються за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження відносно колишнього президента Петра Порошенка.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: За даними бюро, це стосується досудового розслідування за фактом вчинення Порошенком у 2014 році "умисних дій, спрямованих на відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів".

Слідчі з'ясували, що зазначені дії були вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах. При цьому єдиним її бенефіціарним власником вказаний особисто п’ятий президент (під час реєстрації наданий його паспорт та вказана його київська адреса).

У реєстраційних документах було зазначено, що компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є Порошенко, а джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності.

Таким чином, пояснюють в ДБР, у вказаних діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 209 КК України (ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).

Дослівно: "Для одержання необхідної інформації у рамках кримінального провадження Державне бюро розслідувань звернулося до Офісу Генерального прокурора за міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр".

Передісторія: На початку квітня вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Петро Порошенко.

У рамках проекту "Центр із дослідження корупції й організованої злочинності" (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти ("Panama papers") було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.

Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.

В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі "Рошен".

Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).

Сам Порошенко стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у "сліпий траст" – і це була вимога Rothschild Trust. Експрезидент запевняв, що ці його дії були прозорими і не для мінімізації податкового навантаження.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБРКіпрБританія


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