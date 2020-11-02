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Жовтень у Києві виявився найтеплішим за 140 років

Понеділок, 2 листопада 2020, 15:46
фото: УП

Жовтень 2020 року у Києві виявився найтеплішим і найвологішим за 140 років.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Кліматологи підвели підсумки найтеплішого за 140 років та вологого жовтня у столиці, який ознаменувався "бабиним літом".

Деталі: Зокрема, за даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С.

Жовтень 2020 року став найтеплішим з 1881 року.

Найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22,0°С.

Найхолодніше було 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2,5°С.

Метеорологічне літо тривало до 14 жовтня.

Також у жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 101 мм опадів або майже три кліматичні норми.

Українська правда
Теми: погода


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