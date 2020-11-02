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Опозиційні партії в Грузії відмовились входити до нового парламенту

Понеділок, 2 листопада 2020, 16:46

В Грузії опозиційні партії, що проходять до нового парламенту, оголосили бойкот та відмовляються від мандатів на знак протесту проти фальсифікації виборів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Один з лідерів найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух - Сила в єдності" Ніка Мелія пояснив, що опозиція вимагає нових виборів у вільному середовищі, і тому відмовляється від мандатів. За попередніми даними ЦВК Грузії, "ЄНР" здобув 27,13% голосів виборців і посів друге місце на виборах.

Дрібніші опозиційні партії, зокрема, "Європейська Грузія", блок "Георгій Вашадзе - Стратегія Агмашенебелі", "Громадяни", "Лейбористська партія", "Лело для Грузії" і "Гірчі", теж заявили, заявили, що відмовляються від парламентських мандатів. 

Входити у парламент відмовився і ультраправий "Альянс патріотів" - партія, яку нещодавно звинуватили в отриманні фінансування з РФ. 

Правляча "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів. Таким чином, усі партії, що подолали виборчий бар'єр, крім "Грузинської мрії", відмовились від входження у парламент.

Опозиція вже заявила про "тотальні фальсифікації" та розпочала акції протесту. Голова ЦВК Тамар Жванія назвала ці звинувачення абсурдними. 

Зауважимо, за регламентом 150-місний парламент стає повноважним лише після того, як для присяги зберуться мінімум дві третини його складу, тобто 100 депутатів. 

120 депутатів на цих виборах обирались за списками, 30 - на мажоритарних округах.

Наразі, за попередніми даними, "Грузинська мрія" виграє у всіх 15 мажоритарних округах, де вибори завершилися у першому турі, а на додачу – має лідерство у 14 із 15 округів, де пройде другий тур. 

Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою.

Теми: Грузіявибори


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