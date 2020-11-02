Бойченка знову обрали мером Маріуполя

Чинного міського голову Маріуполя Вадима Бойченка переобрали на другий термін.

Джерело: UA: Donbass з посиланням на Маріупольську міську територіальну виборчу комісію

Дослівно: "Бойченко отримав 64,57% голосів виборців".

Деталі: Відзначається, що на посаду міського голови Маріуполя, крім Бойченка, претендували ще чотири кандидати.

Володимир Клименко від партії "ОПЗЖ" отримав 25, 84% голосів виборців, самовисуванка Лідія Муглі – 4,72%, кандидат від партії "За майбутнє" Юлія Башкірова – 1,68% та висуванець від партії "Наш край" Михайло Клюєв – 0,99% голосів.

Для довідки. Вадим Бойченко народився 5 червня 1977 року у місті Маріуполь. У 2015 році він був обраний маріупольським міським головою як безпартійний самовисуванець.

У 2019 році – балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний Блок" 5 номером у списку як безпартійний.

У травні 2020 року в Україні з’явилася політична партія "Блок Вадима Бойченка", зареєстрована у Маріуполі.