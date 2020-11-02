У місті на Київщині проведуть другий тур: "слуга" проти представника "ЄС"

Жителів міста Українка на Київщині чекають повторні вибори міського голови.

Джерело: дані на сайті Центрвиборчкому станом на вечір 2 листопада

Деталі: Двоє кандидатів лідерів на посаду мера - Оксана Кирилюк від партії "Слуга народу" і Олександр Туренко з "Європейської солідарності" - набрали однакову кількість голосів - по 1233, або 17,4%.

Згідно з даними ЦВК, на Київщині уже відомі результати виборів міських голів: в Обухові - переміг чинний мер-представник "Слуги народу" Олександр Левченко (51,5%), Сквирі - самовисуванка Валентина Левіцька набрала 22,71%, Березані - переміг чинний голова Володимир Тимченко та Фастові, де перемогу святкує теж чинний мер Михайло Нетяжук (висунутий "Партією національного егоїзму").