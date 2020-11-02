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В центрі Києва чоловік погрожував підірвати ресторан

Понеділок, 2 листопада 2020, 17:54

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати ресторан на столичному Печерську.

Джерело: поліція Києва, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: До Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до ресторану на бульварі Лесі Українки та почав погрожувати персоналу, що підірве заклад (за даними джерела УП, йдеться про вареничну "Катюша").

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки та кінологи.

За попередньою інформацією, у чоловіка не виявлено жодних вибухових пристроїв, однак правоохоронці продовжують ретельну перевірку приміщення  та прилеглу територію.

Поліцейські встановили анкетні дані правопорушника: це - уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження. Наразі з ним на місці спілкуються правоохоронці.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після перевірки правоохоронці нададуть правову кваліфікацію цій події.

Теми: Київнадзвичайна подіяполіція


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