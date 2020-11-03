Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія просувала в Twitter теорію змови

Вівторок, 3 листопада 2020, 01:43

Росія у соціальній мережі Twitter просувала теорію змови QAnon через мережу акаунтів, пов’язаних із Кремлем.

Джерело: Reuters

Деталі: Таку інформацію агентству надали чинні та колишні топ-менеджери соціальної мережі. Це також підтверджують архіви заблокованих акаунтів.

Теорія змови QAnon просуває ідею, що президент США Дональд Трамп має викрити глобальну схему сексуальної експлуатації дітей, до якої ніби залучені представники Демократичної партії. Прихильники QAnon вважають, що існує змова проти Трампа. 

Зазначається, що пов’язані із Москвою акаунти сприяли масовому поширенню теорії із грудня 2017 року.  Саме тоді були опубліковані перші дописи, автор яких підписувався літерою Q. Наразі саме він і залишається неофіційним лідером цього року. 

Загалом у Twitter згадали QAnon понад 17 тисяч разів. Лише у 2018 та 2019 роках було заблоковано понад 4000 тисячі акаунтів через поширення дезінформації на цю тему. 

Українська правда
Теми: соцмережідезінформаціяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В.о. глави ДБР підписав наказ про звільнення свого скандального заступника– джерела

фото, відео, оновленоУ Відні атакували шість локацій, є загиблі та багато поранених

"Спочатку треба розібратися з ВККС" – Зеленський про розпуск Окружного адмінсуду Києва

Зеленський допустив розпуск Ради, якщо не розжене КС

Новини 2 листопада: КС і ринок землі, розслідування справи Порошенка

фото"Схеми" повідомили про елітне майно родини голови КС

Усі новини...
соцмережі
За сплатою податків можна буде слідкувати у Telegram та Viber
Facebook і Twitter заблокували українця, який допомагав Джуліані збирати компромат на Байдена
Адвокатська комісія винесла попередження Портнову за хамство і погрози в соцмережах
Останні новини
02:37
ФотоПрокурор спровокував смертельне ДТП на Чернігівщині
01:43
Росія просувала в Twitter теорію змови
00:59
Утримання одного судді КС обходиться бюджету у 21 млн на рік – нардепка
00:21
Зеленський "слугам": Якщо не проголосуєте за розпуск КС – значить захищаєте суддів
23:38
В.о. глави ДБР підписав наказ про звільнення свого скандального заступника– джерела
22:57
фото, відео, оновленоУ Відні атакували шість локацій, є загиблі та багато поранених
22:34
Новини економіки: українські надра у власності росіян, домовленості Коболєва з Коломойським
22:14
"Спочатку треба розібратися з ВККС" – Зеленський про розпуск Окружного адмінсуду Києва
21:50
Президент провів паралель між кризою КС і втечею Януковича
21:42
Зеленський: Якщо не працюватиме КС – це стабільність
Усі новини...