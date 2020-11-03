Росія просувала в Twitter теорію змови

Росія у соціальній мережі Twitter просувала теорію змови QAnon через мережу акаунтів, пов’язаних із Кремлем.

Джерело: Reuters

Деталі: Таку інформацію агентству надали чинні та колишні топ-менеджери соціальної мережі. Це також підтверджують архіви заблокованих акаунтів.

Теорія змови QAnon просуває ідею, що президент США Дональд Трамп має викрити глобальну схему сексуальної експлуатації дітей, до якої ніби залучені представники Демократичної партії. Прихильники QAnon вважають, що існує змова проти Трампа.

Зазначається, що пов’язані із Москвою акаунти сприяли масовому поширенню теорії із грудня 2017 року. Саме тоді були опубліковані перші дописи, автор яких підписувався літерою Q. Наразі саме він і залишається неофіційним лідером цього року.

Загалом у Twitter згадали QAnon понад 17 тисяч разів. Лише у 2018 та 2019 роках було заблоковано понад 4000 тисячі акаунтів через поширення дезінформації на цю тему.