Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Прокурор спровокував смертельне ДТП на Чернігівщині

Вівторок, 3 листопада 2020, 02:37
Фото: ДБР

Слідчі ДБР затримали керівника однієї з місцевих прокуратур Чернігівщини, який спровокував зіткнення із іншим авто, двоє пасажирів якого загинули на місці.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: За попередньою інформацією, зранку 2 листопада прокурор, перебуваючи за кермом автомобіля "Acura", виїхав на зустрічну смугу. Через це він допустив зіткнення із автомобілем "ВАЗ".

 

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, зо стало причиною загибелі декількох людей. 

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому прокурору та обрання йому запобіжного заходу. 

"У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років", – підсумували в ДБР.

Українська правда
Теми: ДТПпрокуратураЧернігівська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В.о. глави ДБР підписав наказ про звільнення свого скандального заступника– джерела

фото, відео, оновленоУ Відні атакували шість локацій, є загиблі та багато поранених

"Спочатку треба розібратися з ВККС" – Зеленський про розпуск Окружного адмінсуду Києва

Зеленський допустив розпуск Ради, якщо не розжене КС

Новини 2 листопада: КС і ринок землі, розслідування справи Порошенка

фото"Схеми" повідомили про елітне майно родини голови КС

Усі новини...
ДТП
Винуватець загибелі цілої сім'ї у ДТП отримав 10 років тюрми
З 1 листопада в Києві дозволена швидкість — 50 км/год
На Позняках на дорогу впав будівельний кран, рух перекрито
Останні новини
02:37
ФотоПрокурор спровокував смертельне ДТП на Чернігівщині
01:43
Росія просувала в Twitter теорію змови
00:59
Утримання одного судді КС обходиться бюджету у 21 млн на рік – нардепка
00:21
Зеленський "слугам": Якщо не проголосуєте за розпуск КС – значить захищаєте суддів
23:38
В.о. глави ДБР підписав наказ про звільнення свого скандального заступника– джерела
22:57
фото, відео, оновленоУ Відні атакували шість локацій, є загиблі та багато поранених
22:34
Новини економіки: українські надра у власності росіян, домовленості Коболєва з Коломойським
22:14
"Спочатку треба розібратися з ВККС" – Зеленський про розпуск Окружного адмінсуду Києва
21:50
Президент провів паралель між кризою КС і втечею Януковича
21:42
Зеленський: Якщо не працюватиме КС – це стабільність
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!