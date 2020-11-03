Прокурор спровокував смертельне ДТП на Чернігівщині

Слідчі ДБР затримали керівника однієї з місцевих прокуратур Чернігівщини, який спровокував зіткнення із іншим авто, двоє пасажирів якого загинули на місці.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: За попередньою інформацією, зранку 2 листопада прокурор, перебуваючи за кермом автомобіля "Acura", виїхав на зустрічну смугу. Через це він допустив зіткнення із автомобілем "ВАЗ".

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, зо стало причиною загибелі декількох людей.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому прокурору та обрання йому запобіжного заходу.

"У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років", – підсумували в ДБР.