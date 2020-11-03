Майже сотня людей загинули внаслідок землетрусу в Туреччині
Вівторок, 3 листопада 2020, 05:44
Жертвами землетрусу в турецькому Ізмірі стали 92 людини, постраждали – 994.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Управління з запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD)
Деталі: У лікарнях залишаються 147 травмованих.
Рятувальники завершили пошукові роботи у 12 із 17 будівель міста. У них беруть участь 7917 надзвичайників, 25 пошуково-рятувальних собак та понад тисячу транспортних засобів.
За повідомленням Командування берегової охорони, затонуло 22 човни, ще 23 – вдалось врятувати, 43 – сіли на мілину. Уже встигли підняти 14 затонулих човнів та врятувати 40 із тих, які сіли на мілину.
Нагадаємо:
- Землетрус стався пообіді 30 жовтня в акваторії Егейського моря. Особливо постраждали грецький острів Самос та турецьке місто Ізмір і довколишні райони. У Греції жертвами землетрусу стали двоє підлітків.
- Поштовхи спричинили значні руйнування будівель та невелике цунамі. Користувачі соцмереж та медіа опублікували фото та відео наслідків землетрусу.