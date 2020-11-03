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Майже сотня людей загинули внаслідок землетрусу в Туреччині

Вівторок, 3 листопада 2020, 06:44

Жертвами землетрусу в турецькому Ізмірі стали 92 людини, постраждали – 994. 

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Управління з запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD)

Деталі: У лікарнях залишаються 147 травмованих.  

Рятувальники завершили пошукові роботи у 12 із 17 будівель міста. У них беруть участь 7917 надзвичайників, 25 пошуково-рятувальних собак та понад тисячу транспортних засобів. 

За повідомленням Командування берегової охорони, затонуло 22 човни, ще 23 – вдалось врятувати, 43 – сіли на мілину. Уже встигли підняти 14 затонулих човнів та врятувати 40 із тих, які сіли на мілину. 

Нагадаємо: 

  • Землетрус стався пообіді 30 жовтня в акваторії Егейського моря. Особливо постраждали грецький острів Самос та турецьке місто Ізмір і довколишні райони.  У Греції жертвами землетрусу стали двоє підлітків.
  • Поштовхи спричинили значні руйнування будівель та невелике цунамі. Користувачі соцмереж та медіа опублікували фото та відео наслідків землетрусу.

Теми: Туреччинастихійне лихо


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