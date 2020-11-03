Майже сотня людей загинули внаслідок землетрусу в Туреччині

Жертвами землетрусу в турецькому Ізмірі стали 92 людини, постраждали – 994.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Управління з запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD)

Деталі: У лікарнях залишаються 147 травмованих.

Рятувальники завершили пошукові роботи у 12 із 17 будівель міста. У них беруть участь 7917 надзвичайників, 25 пошуково-рятувальних собак та понад тисячу транспортних засобів.

За повідомленням Командування берегової охорони, затонуло 22 човни, ще 23 – вдалось врятувати, 43 – сіли на мілину. Уже встигли підняти 14 затонулих човнів та врятувати 40 із тих, які сіли на мілину.

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