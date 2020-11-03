Поліція посилила охорону урядового кварталу
Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва у зв’язку з запланованими масовими акціями.
Джерело: поліція Києва
Дослівно: "Аби не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів".
Деталі: Зазначається, що у центрі Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради.
Організатори деяких заходів повідомили, що залучатимуть автомобілі до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.
Також зазначається, що зранку біля Верховної Ради одному з учасників заходу стало зле. Правоохоронці надали чоловіку першу домедичну допомогу та викликали медиків.
Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися закону та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.