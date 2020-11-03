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Поліція посилила охорону урядового кварталу

Вівторок, 3 листопада 2020, 09:51
ФОТО З FACEBOOK ALEXANDER CHERNYAVSKIY

Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва у зв’язку з запланованими масовими акціями.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Аби не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів". 

Деталі: Зазначається, що у центрі Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради.

Організатори деяких заходів повідомили, що залучатимуть автомобілі до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.    

 
Фото з facebook Alexander Chernyavskiy

Також зазначається, що зранку біля Верховної Ради одному з учасників заходу стало зле. Правоохоронці надали чоловіку першу домедичну допомогу та викликали медиків.

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися закону та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Українська правда
Теми: Верховна РадаКСакції


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