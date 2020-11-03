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Кількість жертв терактів у Відні зросла, поліція каже про максимум чотирьох нападників

Вівторок, 3 листопада 2020, 10:26

МВС Австрії підтвердило загибель постраждалої під час стрілянини у центрі Відня ввечері понеділка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Як підтвердив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер (ÖVP), поранена жінка у віці від 40 до 50 років померла в клініці Оттакрінг.

Таким чином жертвами терактів стали четверо цивільних – дві жінки і двоє чоловіків.

Поранення отримали 17 людей. Також був поранений офіцер поліції. Стан щонайменше шести поранених важкий.

Зловмисника, який виявився симпатиком "Ісламської держави", застрелила поліція. У нього окрім зброї знайшли пояс смертника, який виявився муляжем.

Досі незрозуміло, чи мав він співучасників. Як заявив прессекретар міністерства внутрішніх справ Харальд Сьорес, влада припускає, що зловмисників було максимум чотири.

МВС Австрії підтверджує, що зранку у вівторок були обшукані кілька будинків, декілька людей затримали.

Варто зазначити, що за повідомленням посла України в Австрії Олександра Щерби, в зоні теракту, в одному з кафе було четверо українських студентів.

"З ними все добре" - повідомив посол.

Теми: поліціяАвстріятеракт


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