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Івано-Франківськ знову очолить Марцінків, а в Луцьку буде 2 тур

Вівторок, 3 листопада 2020, 10:29
Івано-Франківськ знову очолить Марцінків, а в Луцьку буде 2 тур

На Волині у Луцьку пройде повторне голосування на виборах міського голови, а Івано-Франківськ очолить чинний глава міста Руслан Марцінків.

Джерело: сайт ЦВК, Facebook-сторінка глави ВО "Свобода" Олега Тягнибока

Деталі: У Луцьку за кандидата від партії "За майбутнє" Ігоря Поліщука (радника мера, який був в.о. міського голови Луцька) - проголосували 18934 виборці (32,47%), а його конкурент - самовисуванець, гендиректор держпідприємства "Волиньстандартметрологія" Богдан Шиба, отримав 7662 голоси (13,14%).

Дата другого туру виборів у Луцьку на сайті ЦВК ще не вказана.

Мером Івано-Франківська переобрали члена ВО "Свобода" Марцінківа. Про це повідомив лідер об’єднання Олег Тягнибок.

Пряма мова Тягнибока: "Оголошено офіційні результати виборів в Івано-Франківську. Глава Івано-Франківської міської організації ВО" Свобода "Руслан Марцінків - 84,78% голосів!"

Знати більше: Руслан Марцінків: Я не змінив своєї думки – гей не може бути патріотом

Українська правда

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Теми: Івано-ФранківськЛуцьквибори
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