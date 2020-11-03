В Австрії закрили всі синагоги після терактів у Відні
Єврейська громада Австрії прийняла рішення закрити всі синагоги в країні після терактів у Відні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Volksblatt.
Всі єврейські установи у Відні також закривають – йдеться, зокрема, про кошерні ресторани, супермаркети і школи.
Крім того, заходи безпеки були посилені по всій Австрії. Членам єврейської громади рекомендують залишатися вдома.
Варто зазначити, що досі невідомо, чи була атака на Зайтенштеттенгассе у Відні, де розташована міська синагога, спрямована проти єврейської громади.
Точно відомо, що зловмисник застрелив двох людей перед будівлею синагоги.
Увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. 17 осіб отримали поранення.
Нагадаємо, зранку у вівторок міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про "напад принаймні одного ісламістського терориста".
Правоохоронці застрелили зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. Також ЗМІ повідомили про албанське коріння нападника.
Поліція вважає, що виконавцями терактів у Відні могли бути максимум чотири особи.