З "Мотор Січі" на замовлення РФ вкрали авіадвигун за мільйон доларів

СБУ спільно з прокуратурою викрили посадовців стратегічного підприємства "Мотор Січ", які на замовлення російської авіакомпанії викрали авіаційний двигун вартістю 980 тисяч доларів.

Джерело: поінформований співрозмовник Української правди у правоохоронних органах, сайти Служби безпеки України та Офісу генпрокурора

Деталі: Начальнику одного з відділів українського підприємства вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За даними слідства, посадовці підприємства, що здійснює розробку, виробництво і обслуговування авіаційного обладнання та комплектуючих деталей для літаків і вертольотів, викрали та намагалися продати за кордон авіадвигун. Експертиза встановила, що двигун може використовуватися як на цивільних, так і на військових вертольотах.

За інформацією СБУ, розкрадання авіаційних комплектуючих з підприємства було систематичним. За попередньою версією слідства, організували протиправну схему власники російської авіаційної компанії. Посередники, у тому числі посадовці стратегічного підприємства, викрадали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2", "Мі-8", "Мі-17" та їх модифікацій.

Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД.

У ході обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2" та "Мі-8". Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.