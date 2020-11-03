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Призначили другий тур виборів мера Рівного

Вівторок, 3 листопада 2020, 14:55

Повторне голосування на виборах міського голови Рівного призначили на 22 листопада.

Джерело: громадянська мережа "Опора"

Деталі: 2 листопада Рівненська міська ТВК на своєму засіданні встановила результати виборів міського голови. Найбільше голосів набрав кандидат від політичної сили "Рівне разом" Віктор Шакирзян (19,84%).

 

Проте він не набрав більше половини голосів виборців, тож комісія призначила повторне голосування на 22 листопада.

Українська правда
Теми: Рівневибори


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