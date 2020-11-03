Призначили другий тур виборів мера Рівного

Повторне голосування на виборах міського голови Рівного призначили на 22 листопада.

Джерело: громадянська мережа "Опора"

Деталі: 2 листопада Рівненська міська ТВК на своєму засіданні встановила результати виборів міського голови. Найбільше голосів набрав кандидат від політичної сили "Рівне разом" Віктор Шакирзян (19,84%).

Проте він не набрав більше половини голосів виборців, тож комісія призначила повторне голосування на 22 листопада.