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Призначили другий тур виборів мера Рівного

Вівторок, 3 листопада 2020, 13:55
Призначили другий тур виборів мера Рівного

Повторне голосування на виборах міського голови Рівного призначили на 22 листопада.

Джерело: громадянська мережа "Опора"

Деталі: 2 листопада Рівненська міська ТВК на своєму засіданні встановила результати виборів міського голови. Найбільше голосів набрав кандидат від політичної сили "Рівне разом" Віктор Шакирзян (19,84%).

 

Проте він не набрав більше половини голосів виборців, тож комісія призначила повторне голосування на 22 листопада.

Українська правда

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Теми: Рівневибори
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