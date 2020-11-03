Перший штат США відкрив дільниці для голосування на виборах президента

Штат Вермонт на сході США першим відкрив дільниці для голосування на виборах президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Виборчі дільниці відкрилися о 12:00 за Києвом. З 1992 року Вермонт традиційно голосує за демократів і партія часто перемагає в кожному окрузі - хоча чинний президент Дональд Трамп взяв один округ в 2016 році.

Вермонт також серед 13 штатів, які цього разу обиратимуть губернатора. Діючий Філ Скотт, якого вважають поміркованим республіканцем, має один із найкращих рейтингів схвалення серед усіх губернаторів США. Під час пандемії його і без того високий рейтинг схвалення досяг 75%.

Скотт був голосним критиком президента Трампа і заявив, що не має наміру голосувати за нього.

Його опонентом є кандидат від Демократичної партії Девід Цукерман, який підтримує прогресивну політику, включаючи підвищення мінімальної заробітної плати та легалізацію марихуани. Цукерман підтримав Берні Сандерса у президентських перегонах 2020 року.

Першими запрацювали виборчі дільниці у штаті Нью-Гемпшир - там голосування розпочалося ще опівночі за місцевим часом (7 ранку за Києвом), проте це історична традиція, а не правило.

В інших штатах дільниці відкриватимуться після 13 години за київським часом - залежно від часової зони.

Останніми виборчі дільниці закриються на Алясці, на крайньому заході США, коли на сході вже буде ранок.

Слід зазначити, що американці могли проголосувати достроково, і цим правом скористалися понад 95 мільйонів виборців. Це - рекордна кількість голосів, відданих достроково, що становить 69% від усієї явки на виборах-2016.

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