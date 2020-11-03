Рада зробила крок до штрафів для бізнесу і організацій за відсутність масок

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про штрафні санкції для суб’єктів господарювання, які допускають відсутність масок чи респіраторів на громадянах.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Проєкт закону № 3890 підтримав у першому читанні 251 нардеп.

Документом пропонується встановити відповідальність за порушення санітарного законодавства для підприємств, підприємців, установ, організацій, які допускають осіб в громадські місця чи транспорт без вдягнутих масок чи респіраторів.

Пропоноване покарання - штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень).