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Рада зробила крок до штрафів для бізнесу і організацій за відсутність масок

Вівторок, 3 листопада 2020, 15:33

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про штрафні санкції для суб’єктів господарювання, які допускають відсутність масок чи респіраторів на громадянах.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Проєкт закону № 3890 підтримав у першому читанні 251 нардеп.

Документом пропонується встановити відповідальність за порушення санітарного законодавства для підприємств, підприємців, установ, організацій, які допускають осіб в громадські місця чи транспорт без вдягнутих масок чи респіраторів.

Пропоноване покарання - штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень).

Українська правда
Теми: карантинштрафиВерховна Рада


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