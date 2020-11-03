Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд у справі МН17 заслухав відеозапис свідчень обвинуваченого росіянина

Вівторок, 3 листопада 2020, 15:45

У Нідерландах під час судового засідання у справі МН17 суд заслухав відеозапис зустрічі з адвокатами у Росії одного з чотирьох обвинувачених, колишнього співробітника ГРУ РФ Олега Пулатова.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

Пулатов ще раз заявив, що не визнає себе винним у збитті літака рейсу МН17 над Донецькою областю.

За його словами, у день трагедії він нібито займався новою технікою, яка прибула до бойовиків. Водночас Пулатов підтвердив, що у записах перехоплень розмов бойовиків у день, коли над окупованим Донбасом був збитий літак, є його голос.

Також Пулатов поскаржився, що через звинувачення у справі МН17, він не може влаштуватися на роботу, вільно пересуватися, а також йому "набридають запитаннями" щодо його участі у справі.

Сторона обвинувачення попросила надати повну версію відео для ознайомлення.

 
Олег Пулатов та його нідерландський адвокат (кадр з відеозапису)

Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених: трьох росіян - Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського і українця Леоніда Харченка.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17.

Теми: MH17судНідерландиРосіякатастрофи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада зробила крок до штрафів для бізнесу і організацій за відсутність масок

Уряд готується значно посилити карантин з понеділка – джерела

Тупицький: Розпуск КС – загроза для територіальної цілісності України

Застосування касових апаратів для "спрощенців" відтермінують на рік – Разумков

Верховна Рада дозволила змінювати по батькові

Івано-Франківськ знову очолить Марцінків, а в Луцьку буде 2 тур

Усі новини...
MH17
Кулеба вважає, що РФ неминуче відповість за збитий МН17
У Нідерландах відреагували на відмову РФ від консультацій щодо MH17
Росія вийшла з консультацій щодо MH17 із Нідерландами й Австралією
Останні новини
17:16
Кернес живий, хоча його не бачили після госпіталізації
16:55
У США достроково проголосували рекордні 100 млн виборців
16:34
фотоЗеленський просить Червоний Хрест посприяти з новим обміном полоненими
16:32
До системи автоматичного арешту рахунків боржників долучилося вже 4 банки - Мін'юст
16:25
Колапс із КС: комітет підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав
16:09
Теракт у Відні: українців серед загиблих немає
15:45
Facebook запустив платформу з онлайн-тренінгами для малого і середнього бізнесу в Україні
15:45
фотоСуд у справі МН17 заслухав відеозапис свідчень обвинуваченого росіянина
15:39
Надходження від ПДВ зросли на понад 40% з 2019 року
15:33
Рада зробила крок до штрафів для бізнесу і організацій за відсутність масок
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!