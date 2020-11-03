Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у справі МН17 заслухав відеозапис свідчень обвинуваченого росіянина

Вівторок, 3 листопада 2020, 14:45

У Нідерландах під час судового засідання у справі МН17 суд заслухав відеозапис зустрічі з адвокатами у Росії одного з чотирьох обвинувачених, колишнього співробітника ГРУ РФ Олега Пулатова.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

Пулатов ще раз заявив, що не визнає себе винним у збитті літака рейсу МН17 над Донецькою областю.

За його словами, у день трагедії він нібито займався новою технікою, яка прибула до бойовиків. Водночас Пулатов підтвердив, що у записах перехоплень розмов бойовиків у день, коли над окупованим Донбасом був збитий літак, є його голос.

Також Пулатов поскаржився, що через звинувачення у справі МН17, він не може влаштуватися на роботу, вільно пересуватися, а також йому "набридають запитаннями" щодо його участі у справі.

Сторона обвинувачення попросила надати повну версію відео для ознайомлення.

 
Олег Пулатов та його нідерландський адвокат (кадр з відеозапису)

Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених: трьох росіян - Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського і українця Леоніда Харченка.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17.

Теми: MH17судНідерландиРосіякатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: