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Теракт у Відні: українців серед загиблих немає

Вівторок, 3 листопада 2020, 16:09

Серед людей, які загинули 2 листопада внаслідок теракту у Відні, українців немає.

Як пише "Європейська правда", про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Тепер вже офіційно: українців серед загиблих нема", - повідомив він вдень 3 листопада на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. 17 осіб отримали поранення. Поліція вважає, що виконавцями терактів у Відні могли бути максимум чотири особи.

Правоохоронці застрелили одного зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. 

Нападником виявився 20-річний Фейзулай Куйтім, раніше засуджений в Австрії за участь в діяльності терористичної організації.

Вранці 3 листопада затримали ще трьох підозрюваних - двох у місті Санкт-Пельтен та одного - у Лінці

Теми: терактАвстрія


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