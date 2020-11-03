Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Теракт у Відні: українців серед загиблих немає

Вівторок, 3 листопада 2020, 15:09

Серед людей, які загинули 2 листопада внаслідок теракту у Відні, українців немає.

Як пише "Європейська правда", про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Тепер вже офіційно: українців серед загиблих нема", - повідомив він вдень 3 листопада на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. 17 осіб отримали поранення. Поліція вважає, що виконавцями терактів у Відні могли бути максимум чотири особи.

Правоохоронці застрелили одного зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. 

Нападником виявився 20-річний Фейзулай Куйтім, раніше засуджений в Австрії за участь в діяльності терористичної організації.

Вранці 3 листопада затримали ще трьох підозрюваних - двох у місті Санкт-Пельтен та одного - у Лінці

Теми: терактАвстрія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
теракт
У разі теракту на ЗАЕС доведеться виселяти людей у радіусі 50 км – головний санлікар
Омбудсмен: Україна ідентифікувала більшість тіл загиблих в Оленівці полонених
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: