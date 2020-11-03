У США достроково проголосували рекордні 100 млн виборців

Рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Ці голоси становлять понад 47% від загальної кількості виборців. У 21 штатах та Вашингтоні DC проголосували вже більш ніж половина виборців.

Щонайменш у шести штатах, зокрема, Техасі, Гаваях, Неваді, Вашингтоні, Аризоні та Монтані, явка вже перевищила загальну явку на загальних виборах 2016 року.

Ще у 7 штатах достроково проголосували близько 90% від кількості виборців, які загалом взяли участь у голосуванні в 2016 році. Це Північна Кароліна, Орегон, Колорадо, Нью Мексико, Джорджія, Флорида й Теннессі.

У загальнонаціональному вимірі, ці понад 100 млн бюлетенів складають вже 73% від усієї явки на президентських виборах 2016 року.

При цьому, лиш трохи менше половини виборців, які проголосували достроково - з 16 штатів, які вважаються "ключовими" у визначенні переможця президентських виборів.

Різке зростання голосів, відданих за допомогою пошти і особистого дострокового голосування, пояснюють, зокрема, пандемією коронавірусу, яка забрала у США життя понад 230 тисяч людей.

Нагадаємо, за день до виборів кількість тих, хто вже проголосував достроково, становила 95 мільйонів.

Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів.

Детальніше про це читайте у статті: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.