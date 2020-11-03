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У США достроково проголосували рекордні 100 млн виборців

Вівторок, 3 листопада 2020, 15:55

Рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Ці голоси становлять понад 47% від загальної кількості виборців. У 21 штатах та Вашингтоні DC проголосували вже більш ніж половина виборців. 

Щонайменш у шести штатах, зокрема, Техасі, Гаваях, Неваді, Вашингтоні, Аризоні та Монтані, явка вже перевищила загальну явку на загальних виборах 2016 року.

Ще у 7 штатах достроково проголосували близько 90% від кількості виборців, які загалом взяли участь у голосуванні в 2016 році. Це Північна Кароліна, Орегон, Колорадо, Нью Мексико, Джорджія, Флорида й Теннессі. 

У загальнонаціональному вимірі, ці понад 100 млн бюлетенів складають вже 73% від усієї явки на президентських виборах 2016 року. 

При цьому, лиш трохи менше половини виборців, які проголосували достроково - з 16 штатів, які вважаються "ключовими" у визначенні переможця президентських виборів. 

Різке зростання голосів, відданих за допомогою пошти і особистого дострокового голосування, пояснюють, зокрема, пандемією коронавірусу, яка забрала у США життя понад 230 тисяч людей.

Нагадаємо, за день до виборів кількість тих, хто вже проголосував достроково, становила 95 мільйонів. 

Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів. 

Детальніше про це читайте у статті: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
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