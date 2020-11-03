Венеційська комісія проведе експертизу ситуації навколо КС

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо запропонував президенту Володимиру Зеленському провести експертизу ситуації, що склалася в Україні після скандального рішення Конституційного суду.

Джерело: сайт президента зі посиланням на телефонну розмову Зеленського і Букіккіо

Деталі: Згідно з повідомленням, президент України та голова Венеційської комісії погодилися, що потрібно відновити довіру до судової системи та особливо до КС.

Зеленський зазначив, що як глава держави не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК та Вищим антикорупційним судом.

Букіккіо запропонував експертизу Венеційської комісії у цій складній ситуації. Він також наголосив, що в жодному разі не можна ставити під ризик такі важливі питання, як існування Вищого антикорупційного суду, діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, земельну реформу.

Голова Венеційської комісії зазначив, що спільною метою сьогодні є відновлення довіри до судової системи та особливо до Конституційного Суду.

Зеленський запросив Венеційську комісію до спільної роботи над широкою судовою реформою.

Пряма мова Зеленського: "Моє першочергове завдання зараз – зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи".