У Береговому на Закарпатті більшість ради зайняли представники угорців

Місцеві вибори в прикордонному місті Берегове на Закарпатті виграла Партія угорців України "КМКС", за яку агітували угорські високопосадовці.

Джерело: дані на сайті ЦВК

Деталі: Вона отримає найбільше депутатських мандатів – 13, на другому місці - Демократична партія угорців України. Владна партія "Слуга народу" змогла вибороти 4 мандати, по 3 представники в міськраді матимуть "Європейська солідарність", партія "Команда Андрія Балоги" та "Рідне Закарпаття".

Вибори мера з результатом у 76,44% виграв чинний очільник міста Золтан Бабяк.

Що передувало: У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати партію КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.

Передісторія:

Перед виборами громадянська мережа ОПОРА звернулась до Міністерства закордонних справ України з проханням відреагувати на порушення вимог українського законодавства угорськими посадовцями.

За даними спостерігачів мережі, 8-9 жовтня держсекретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпаття, зокрема деяких об’єктів в Ужгороді, Ужгородському та Берегівському районах, здійснив агітацію на користь політичної партії "КМКС "Партія угорців України".

Міністерство закордонних справ України заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства.

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