Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Береговому на Закарпатті більшість ради зайняли представники угорців

Вівторок, 3 листопада 2020, 17:58
Ельдар Сарахман, УП

Місцеві вибори в прикордонному місті Берегове на Закарпатті виграла Партія угорців України "КМКС", за яку агітували угорські високопосадовці.

Джерело: дані на сайті ЦВК

Деталі: Вона отримає найбільше депутатських мандатів – 13, на другому місці - Демократична партія угорців України. Владна партія "Слуга народу" змогла вибороти 4 мандати, по 3 представники в міськраді матимуть "Європейська солідарність", партія "Команда Андрія Балоги" та "Рідне Закарпаття".

Вибори мера з результатом у 76,44% виграв чинний очільник міста Золтан Бабяк.

Що передувало: У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати партію КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.

Передісторія:

  • Перед виборами громадянська мережа ОПОРА звернулась до Міністерства закордонних справ України з проханням відреагувати на порушення вимог українського законодавства угорськими посадовцями.
  • За даними спостерігачів мережі, 8-9 жовтня держсекретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпаття, зокрема деяких об’єктів в Ужгороді, Ужгородському та Берегівському районах, здійснив агітацію на користь політичної партії "КМКС "Партія угорців України".
  • Міністерство закордонних справ України заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства.

Знати більше: Новий наступ Орбана: навіщо Угорщина втручається в українські вибори

Вітя Орбан the best, або Як на Закарпатті вибирали парламент Угорщини

Валентина Романенко, УП
Теми: вибориЗакарпаттяУгорщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАБУ вдруге оголосило в розшук голову ОАСК Вовка

Заява ЄС: антикорупційну структуру треба швидко відновити, це умова безвізу і фіндопомоги

Кернес живий, хоча його не бачили після госпіталізації

Рада зробила крок до штрафів для бізнесу і організацій за відсутність масок

Уряд готується значно посилити карантин з понеділка – джерела

Тупицький: Розпуск КС – загроза для територіальної цілісності України

Усі новини...
вибори
Кернес живий, хоча його не бачили після госпіталізації
У США достроково проголосували рекордні 100 млн виборців
Перший штат США відкрив дільниці для голосування на виборах президента
Останні новини
18:41
У другому турі за Ужгород боротимуться чинний мер і "слуга народу"
18:13
НАБУ вдруге оголосило в розшук голову ОАСК Вовка
18:05
Окупанти поранили українського захисника на Донбасі
17:58
У Береговому на Закарпатті більшість ради зайняли представники угорців
17:56
"Доступні кредити 5-7-9%": позик видали на понад 12 мільярдів
17:44
Очільник Мінекології заразився коронавірусом
17:44
Заява ЄС: антикорупційну структуру треба швидко відновити, це умова безвізу і фіндопомоги
17:24
Венеційська комісія проведе експертизу ситуації навколо КС
17:17
На Закарпатті розглядають 4 місця для будівництва нового аеропорту
17:16
Кернес живий, хоча його не бачили після госпіталізації
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!