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У другому турі за Ужгород боротимуться чинний мер і "слуга народу"

Вівторок, 3 листопада 2020, 17:41
У другому турі за Ужгород боротимуться чинний мер і слуга народу
Фото 24 канал

Ужгородці не змогли визначитися з майбутнім мером у першому турі місцевих виборів, тому на місто чекає другий тур. У фінал вийшли чинний мер Богдан Андріїв і кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Щадей.

Джерело: громадянська мережа "Опора" із посиланням на Ужгородську міську територіальну виборчу комісію

Деталі: За даними "Опори", 2 листопада Ужгородська виборча комісія оголосила результати місцевих виборів в обласному центрі Закарпаття.

Згідно з ними, лідером виборчих перегонів став самовисуванець Андріїв з 9185 голосів, другу позицію, із розривом у 2700 голосів, зайняв Щадей (6485 голосів). Але оскільки жоден із цих кандидатів не набрав 50%+1 голос виборців, у місті 22 листопада оголошено повторне голосування із цими двома кандидатами.

На третьому місці опинився колишній мер Ужгорода Сергій Ратушняк, який отримав 5309 голосів ужгородців. Четверту позицію зайняв кандидат від партії "Голос" Павло Чучка, набравши 2261 голос ужгородців, п’яте – кандидат від партії "Рідний дім", який отримав підтримку містян в 1778 голосів.

На шостій позиції кандидат від політсили "Команда Андрія Балоги" Вктор Петров, який набрав 1522 голоси, на сьомій – кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Андрій Погорєлов, якому вдалося отримати 1373 голоси.

Як повідомляє спостерігачка "Опори", під час оголошення результатів місцевих виборів в Ужгороді під приміщенням Ужгородської міської ТВК зібрався натовп невідомих людей. Також приміщення, де засідала ТВК, посилено охороняла поліція.

Українська правда
Теми: Ужгородвиборимісцева влада
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