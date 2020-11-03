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До Ужгородської міськради пройшли 6 партій: "ОПЗЖ" обійшла "ЄС"

Вівторок, 3 листопада 2020, 18:59

На місцевих виборах 25 жовтня мешканці Ужгорода обрали до своєї міської ради представників шести політичних партій.

Джерело: громадянська мережа "Опора" із посиланням на офіційні результати підрахунку голосів Ужгородської міської територіальної виборчої комісії

Деталі: За даними "Опори", 2 листопада Ужгородський виборчком оголосив результати місцевих виборів в обласному центрі Закарпаття.

Згідно з ними, шість політичних партій подолали п’ятивідсотковий бар’єр:

  1. ВО "Батьківщина" (4244 голосів, 12,56%);
  2. "Слуга народу" (3894 голосів, 11,52%);
  3. "Рідне Закарпаття" (2814 голосів, 8,33%);
  4. "Опозиційна платформа - За життя" (2784 голосів, 8,24%);
  5. "Європейська солідарність" (2722, 8,05%);
  6. "Партія твого міста" (2524 голосів, 7,47%).

Як повідомляє спостерігачка "Опори", під час оголошення результатів місцевих виборів в Ужгороді під приміщенням Ужгородської міської ТВК зібрався натовп невідомих людей. Також приміщення, де засідала ТВК, посилено охороняла поліція.

Українська правда


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