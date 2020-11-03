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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 110

Вівторок, 3 листопада 2020, 19:16

Внаслідок руйнівного землетрусу, що стався у п’ятницю 30 жовтня, підтвердили загибель вже 110 осіб, кількість постраждалих перевищила тисячу. 

Як повідомляє агентство Anadolu, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За його словами, на цей час рятувальники витягли з-під завалів в Ізмірі 110 загиблих. 

"Пошуково-рятувальні команди врятували з-під завалів 107 осіб. Ми не втрачатимемо надії, доки не знайдемо останніх із тих, хто опинився під руїнами", - заявив президент. 

Загальна кількість постраждалих внаслідок землетрусу зросла до 1027.

Ердоган також пообіцяв матеріальну допомогу родинам, які внаслідок землетрусу втратили житло і майно.

Раніше сьогодні повідомлялося, що рятувальники через 91 годин після катастрофи живою витягли з-під завалів 4-річну дівчинку. 

Напередодні, через 65 годин після стихійного лиха, врятували живою 3-річну дівчинку.

Європейська правда

Теми: Туреччинанадзвичайна подіяжертви


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