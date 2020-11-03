У Білому домі скоротили число гостей, запрошених на виборчу вечірку

Кількість гостей, запрошених в Білий дім на святкування завершення голосування, скоротили до 250 осіб.

Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на власне джерело, пише "Європейська правда".

За даними телеканалу, всі запрошені здадуть швидкий тест на коронавірус, після чого кожного з них забезпечать спеціальним браслетом.

Раніше очікувалося, що на вечірку будуть запрошені до 400 гостей.

Прессекретар Білого дому заявила, що в адміністрації очікують святкування "переконливої перемоги".

Зважаючи на пандемію коронавірусу, яка все ще у розпалі в країні, захід в Білому домі знову може стати подією-суперпоширювачем. У жовтні після однієї з таких подій чимало людей заразились, зокрема і сам Трамп.

До слова, щоб захистити президента Дональда Трампа від можливих заворушень після виборів, у Вашингтоні було прийнято додаткові запобіжні заходи. Вчора ввечері навколо Білого дому були поставлені огорожі.

Нагадаємо, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів.

Щонайменше чотири штати США вже перевищили явку виборців у порівнянні із голосуванням у 2016 році.

Детальніше про це читайте у статті: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.