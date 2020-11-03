Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білому домі скоротили число гостей, запрошених на виборчу вечірку

Вівторок, 3 листопада 2020, 19:03

Кількість гостей, запрошених в Білий дім на святкування завершення голосування, скоротили до 250 осіб. 

Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на власне джерело, пише "Європейська правда".

За даними телеканалу, всі запрошені здадуть швидкий тест на коронавірус, після чого кожного з них забезпечать спеціальним браслетом. 

Раніше очікувалося, що на вечірку будуть запрошені до 400 гостей.

Прессекретар Білого дому заявила, що в адміністрації очікують святкування "переконливої перемоги".

Зважаючи на пандемію коронавірусу, яка все ще у розпалі в країні, захід в Білому домі знову може стати подією-суперпоширювачем. У жовтні після однієї з таких подій чимало людей заразились, зокрема і сам Трамп.

До слова, щоб захистити президента Дональда Трампа від можливих заворушень після виборів, у Вашингтоні було прийнято додаткові запобіжні заходи. Вчора ввечері навколо Білого дому були поставлені огорожі. 

Нагадаємо, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів. 

Щонайменше чотири штати США вже перевищили явку виборців у порівнянні із голосуванням у 2016 році.

Детальніше про це читайте у статті: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: