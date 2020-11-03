Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

“Ісламська держава” взяла відповідальність за теракт у Відні

Вівторок, 3 листопада 2020, 22:33

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Відні.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Угруповання опублікувало через своє інформаційне агентство Amaq фотографію та відео ймовірного нападника і повідомило, що він стоїть за нападами. 

Разом із заявою була опублікована фотографія чоловіка, він був підписаний як Абу Дажна Аль-Албані. У повідомленні говориться, що він вчинив теракт 2 листопада.

На фото Албані носить пістолет, кулемет і мачете, а також носить перстень з написом "Мухаммед - посланник Аллаха".

Раніше влада Австрії повідомила, що нападник був засуджений за те, що збирався виїхати до Сирії та приєднатися до терористів "Ісламської держави". 

Нагадаємо, увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки та двоє чоловіків. Правоохоронці застрелили зловмисника.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: