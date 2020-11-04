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Пів мільйона для "Великого будівництва" – на хабарі спіймали чиновників Закарпаття

Середа, 4 листопада 2020, 02:27
Пів мільйона для Великого будівництва – на хабарі спіймали чиновників Закарпаття
Фото: СБУ

Служба безпеки України спіймала на хабарі у пів мільйона гривень заступника Закарпатської облради та керівника місцевого управління ДАБІ, який вони вимагали із підрядника для зведення об’єктів проєкту "Велике будівництво". 

Джерело: повідомлення СБУ 

Деталі: За попередніми даними, посадовці обіцяли за ці гроші не перешкоджати виконанню робіт у рамках програми. 

В СБУ стверджують, що чиновники налагодили механізм одержання хабарів з підприємців. Співробітники СБУ задокументували вимагання грошей із представника фірми, яка перемогла у тендері на зведення в одному із сіл культурного центру у рамках "Великого будівництва".

"За понад півмільйона гривень фігуранти "гарантували" підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт", – йдеться у повідомлення. 

Затримали представника облради та ДАБІ після передачі всієї суми хабара. 

Їх підозрюють у одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Тривають слідчі дії.

Українська правда

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Теми: хабарЗакарпаттяСБУ
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