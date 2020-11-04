Трамп переміг Байдена у першому ключовому штаті - Флориді

Чинний президент США республіканець Дональд Трамп переміг свого суперника від демократів Джо Байдена в одному із ключових штатів – Флориді.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Politico та Fox News.

За підрахунком 98% бюлетенів, Трамп набрав 51,30% голосів, а Байден – 47,80% голосів. Чинний президент переміг у Флориді і на виборах 2016 року.

Офіційно підрахунок голосів ще не завершений, проте значний розрив між кандидатами свідчить, що решта голосів кардинально не вплинуть на останочний результат.

Попередній підрахунок - оптимістичний щодо перемоги Байдена pic.twitter.com/WzKF05siDp — European Pravda (@EuropeanPravda) November 4, 2020

Слід зазначити, поразка Байдена у цьому штаті не є критичною для загального результату. Він має запас голосів, зокрема, у західних штатах, де виборці дільниці тільки закриваються і підрахунок ще не почався.

Перемога у Флориді дає кандидату 29 голосів виборників з 270 необхідних, щоб стати президентом. Це більше, ніж в будь-якому іншому ключовому штаті.

В Огайо (18 голосів вибірників) Трамп випереджає Байдена на 4%, у Техасі (38 голосів) він лідирує з відривом у три пункти, в Джорджії (16 голосів) - з відривом в 11 пунктів.

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