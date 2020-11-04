Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США
Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента, хоча підрахунок голосів ще триває.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав під час брифінгу у Білому домі.
"Ми готувалися до великого святкування. Ми все виграли. Результати сьогодні ввечері були феноменальними...Чесно кажучи, ми таки виграли ці вибори", - сказав Трамп.
Він заявив про перемогу у Флориді, Джорджії, Північній Кароліні та Огайо.
"Ми виграли Техас із перевагою 700 000 голосів, і вони навіть не включають це в підсумки. Ми все вигравали. І раптом це було скасовано", - сказав Трамп, однак незрозуміло, що він мав на увазі.
Трамп також заявив, що звернеться до Верховного суду США у зв'язку з ситуацією на виборах. Він стверджує, що з американським народом здійснюється "велике шахрайство", не пояснюючи як.
Він також сказав про лідерство в Пенсільванії - як і його суперник Джо Байден раніше в ніч виборів. Однак ще занадто рано говорити про переможця в штаті.
Після цього виступив віцепрезидент Майк Пенс, який висловився не так категорично, і заявив, що "ми на шляху до перемоги, і ми знову зробимо Америку великою".
Останні виборчі дільниці у США закрилися тільки вранці за київським часом і підрахунок голосів ще триватиме сьогодні протягом дня, і можливо навіть довше.
Детальніше про це – у статті "Європейської правди" Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США