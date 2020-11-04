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Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США

Середа, 4 листопада 2020, 10:15

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента, хоча підрахунок голосів ще триває.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав під час брифінгу у Білому домі.

"Ми готувалися до великого святкування. Ми все виграли. Результати сьогодні ввечері були феноменальними...Чесно кажучи, ми таки виграли ці вибори", - сказав Трамп.

Він заявив про перемогу у Флориді, Джорджії, Північній Кароліні та Огайо.

"Ми виграли Техас із перевагою 700 000 голосів, і вони навіть не включають це в підсумки. Ми все вигравали. І раптом це було скасовано", - сказав Трамп, однак незрозуміло, що він мав на увазі.

Трамп також заявив, що звернеться до Верховного суду США у зв'язку з ситуацією на виборах. Він стверджує, що з американським народом здійснюється "велике шахрайство", не пояснюючи як.

Він також сказав про лідерство в Пенсільванії - як і його суперник Джо Байден раніше в ніч виборів. Однак ще занадто рано говорити про переможця в штаті.

Після цього виступив віцепрезидент Майк Пенс, який висловився не так категорично, і заявив, що "ми на шляху до перемоги, і ми знову зробимо Америку великою".

Останні виборчі дільниці у США закрилися тільки вранці за київським часом і підрахунок голосів ще триватиме сьогодні протягом дня, і можливо навіть довше.

Детальніше про це – у статті "Європейської правди" Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США

Теми: СШАвибориТрампБайден


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