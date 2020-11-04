Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Європарламенті висловились проти розпуску КСУ, як пропонує Зеленський

Середа, 4 листопада 2020, 10:53
Фото Соні Лукашової, УП

Провідні євродепутати, які опікуються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента Володимира Зеленського розпустити нинішній склад Конституційного суду України.

Про це в інтерв'ю DW заявили постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер і заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон, передає "Європейська правда".

"Те, що пропонує президент, вже саме по собі є порушенням Конституції. Не можна просто взяти і ліквідувати Конституційний суд (...) Не можна вилікувати антиконституційні ухвали Конституційного суду антиконституційними заходами Верховної ради", - наголосив Галер.

Фон Крамон заперечила, що євродепутати висловилися на підтримку ініціативи Зеленського розпустити КСУ, про що заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія.

"Ми не можемо спонукати президента взяти й звільнити всіх суддів Конституційного суду", - зазначила вона.

Відповідний законопроєкт Зеленського вона назвала "дуже сумнівною справою" і послалася на лист голів Венеційської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO), які "наполегливо закликали не відповідати порушенням права на порушення права", додала євродепутатка.

Натомість обидва парламентарі висловилися за оновлення КСУ, яке би відповідало законодавству України. На їхню думку, за приклад слід взяти відбір суддів Вищого антикорупційного суду України, до якого залучили міжнародних експертів.

Нагадаємо, раніше керівники двох інституцій Ради Європи, відповідальних за питання антикорупції та верховенства права – GRECO та Венеційської комісії відповідно – розкритикували законопроєкт Зеленського про подолання конституційної кризи та письмово закликали Верховну раду не ухвалювати його.

У вівторок Європейський Союз заявив, що Україна повинна невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру, попередивши, що це є умовою надання фінансової допомоги та безвізу з ЄС. 

Згідно з аналізом ЄвроПравди, рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим".

Теми: КСЗеленськийзаконодавствоЄвропаЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов - Тупицькому: Припиніть шантажувати країну, Ростов не гумовий

Суцільні рекорди COVID: Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу

Оновлено з 6:20Вибори в США: Байден попереду, але все може змінитись

Зеленський не міг не знати, що КС готує скандальне рішення – Богдан

ВідеоДобро перемагає – Марків після виходу із в’язниці

Чиновника Офісу генпрокурора визнали винним у корупції

Усі новини...
КС
Данілов - Тупицькому: Припиніть шантажувати країну, Ростов не гумовий
Арахамія пояснив, чому Рада не розглядає законопроєкт Зеленського
Заява ЄС: антикорупційну структуру треба швидко відновити, це умова безвізу і фіндопомоги
Останні новини
11:08
У МОЗі уточнили, скільки школярів хворіють на COVID-19 і коли переходити дистанційне навчання
11:03
Мінфін продав гривневих ОВДП майже на 2 мільярди
11:03
В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" – МОЗ
10:57
Діти медиків, які померли через COVID, отримають такі ж пільги як і сироти загиблих на Донбасі
10:53
У Європарламенті висловились проти розпуску КСУ, як пропонує Зеленський
10:36
Богдан про Зеленського: Який другий термін? Він думає, як досидіти перший
10:29
За 15 мільйонів євро: "Нафтогаз" шукає юристів для арбітражу зі Словаччиною
10:15
Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США
10:09
У Раді зареєстрували законопроєкт про відтермінування касових апаратів на рік
09:46
Данілов - Тупицькому: Припиніть шантажувати країну, Ростов не гумовий
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!