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У Європарламенті висловились проти розпуску КСУ, як пропонує Зеленський

Середа, 4 листопада 2020, 09:53
У Європарламенті висловились проти розпуску КСУ, як пропонує Зеленський
Фото Соні Лукашової, УП

Провідні євродепутати, які опікуються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента Володимира Зеленського розпустити нинішній склад Конституційного суду України.

Про це в інтерв'ю DW заявили постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер і заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон, передає "Європейська правда".

"Те, що пропонує президент, вже саме по собі є порушенням Конституції. Не можна просто взяти і ліквідувати Конституційний суд (...) Не можна вилікувати антиконституційні ухвали Конституційного суду антиконституційними заходами Верховної ради", - наголосив Галер.

Фон Крамон заперечила, що євродепутати висловилися на підтримку ініціативи Зеленського розпустити КСУ, про що заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія.

"Ми не можемо спонукати президента взяти й звільнити всіх суддів Конституційного суду", - зазначила вона.

Відповідний законопроєкт Зеленського вона назвала "дуже сумнівною справою" і послалася на лист голів Венеційської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO), які "наполегливо закликали не відповідати порушенням права на порушення права", додала євродепутатка.

Натомість обидва парламентарі висловилися за оновлення КСУ, яке би відповідало законодавству України. На їхню думку, за приклад слід взяти відбір суддів Вищого антикорупційного суду України, до якого залучили міжнародних експертів.

Нагадаємо, раніше керівники двох інституцій Ради Європи, відповідальних за питання антикорупції та верховенства права – GRECO та Венеційської комісії відповідно – розкритикували законопроєкт Зеленського про подолання конституційної кризи та письмово закликали Верховну раду не ухвалювати його.

У вівторок Європейський Союз заявив, що Україна повинна невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру, попередивши, що це є умовою надання фінансової допомоги та безвізу з ЄС. 

Згідно з аналізом ЄвроПравди, рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим".

"Українська правда" у Threads

Теми: КСЗеленськийзаконодавствоЄвропаЄС
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