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Діти медиків, які померли через COVID, отримають такі ж пільги як і сироти загиблих на Донбасі

Середа, 4 листопада 2020, 09:57
Діти медиків, які померли через COVID, отримають такі ж пільги як і сироти загиблих на Донбасі

Діти медпрацівників, які загинули через ускладнення від коронавірусної хвороби, користуватимуться такими ж пільгами під час вступу до ВНЗ як і абітурієнти, один з батьків яких поліг на Донбасі.

Джерело: Офіс президента, міністр освіти Сергій Шкарлет у Telegram

Дослівно: "Передбачається, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі.

Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом".

Деталі: За дорученням Зеленського вже готується відповідний законопроект.

В ОП згадали історію 13-річного Антона Степченка з Таращі. Його батько працював лікарем-анестезіологом, а мати - медсестрою. Вони захворіли на COVID-19 та померли від ускладнень. Хлопець також захворів на коронавірус і перебував у лікарні.

30 жовтня на рахунки для дитини надійшли страхові виплати відповідно до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". Наразі переказано допомогу в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Також найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової. З 2 листопада Степченку призначено щомісячну страхову виплату в розмірі 16 тис. грн.

Хлопець як дитина-сирота має право на низку пільг, зокрема на щорічне безоплатне оздоровлення, забезпечення шкільною та спортивною формами, обідами на період навчання, безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, спортивних комплексів, на проїзд у міському громадському транспорті, вступ до закладів вищої освіти різних рівнів акредитації на пільгових умовах тощо.

Сергій Шкарлет повідомив, що Міністерство науки й освіти підтримує ініціативу президента.За його словами, після ухвалення парламентом президентського законопроєкту, МОН оперативно внесе зміни до умов прийому на 2021 рік.

Державна підтримка передбачатиме повну або часткову оплату навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальну стипендію, безоплатне проживання в гуртожитку (інтернаті) тощо.

Українська правда

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Теми: пільгидітимедицинаCovid-2019коронавірус
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