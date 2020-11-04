Діти медиків, які померли через COVID, отримають такі ж пільги як і сироти загиблих на Донбасі

Діти медпрацівників, які загинули через ускладнення від коронавірусної хвороби, користуватимуться такими ж пільгами під час вступу до ВНЗ як і абітурієнти, один з батьків яких поліг на Донбасі.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Передбачається, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі.

Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом".

Деталі: За дорученням Зеленського вже готується відповідний законопроект.

В ОП згадали історію 13-річного Антона Степченка з Таращі. Його батько працював лікарем-анестезіологом, а мати - медсестрою. Вони захворіли на COVID-19 та померли від ускладнень. Хлопець також захворів на коронавірус і перебував у лікарні.

30 жовтня на рахунки для дитини надійшли страхові виплати відповідно до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". Наразі переказано допомогу в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Також найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової. З 2 листопада Степченку призначено щомісячну страхову виплату в розмірі 16 тис. грн.

Хлопець як дитина-сирота має право на низку пільг, зокрема на щорічне безоплатне оздоровлення, забезпечення шкільною та спортивною формами, обідами на період навчання, безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, спортивних комплексів, на проїзд у міському громадському транспорті, вступ до закладів вищої освіти різних рівнів акредитації на пільгових умовах тощо.