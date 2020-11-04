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У Києві накрили канал збуту фальшивих доларів

Середа, 4 листопада 2020, 12:30

У столиці затримали двох фальшивомонетників на збуті підроблених доларів в "особливо великих розмірах".

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: До правоохоронців надійшла інформація про те, що в Києві діє злочинна група, яка поставляє та збуває стодоларові банкноти нового та старого зразків.

У ході розслідування правоохоронці провели оперативну закупку фальшивок та затримали двох осіб при спробі збуту 50 тисяч підроблених американських доларів. Ще 10 тисяч фальшивих доларів виявили під час обшуку автомобіля затриманих.

Слідство також перевіряє причетність до злочину працівників правоохоронних органів.

 

Українська правда
Теми: Київгрошівалютакримінал


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