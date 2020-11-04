У столичного бізнесмена вимагали 700 тисяч і погрожували підірвати авто

Столичні правоохоронці затримали двох зловмисників, які вимагали у підприємця 700 тисяч гривень, погрожуючи насильством та знищенням майна.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними досудового розслідування, зловмисники з метою заволодіння грошима підприємця надіслали його бізнес партнеру повідомлення із вимогами передати їм 700 тисяч гривень, а у разі його відмови погрожували застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами.

Також зловмисники надіслали фото із зображенням автомобіля потерпілого, поруч з яким знаходилася пляшка із запальною сумішшю, тим самим висловлюючи погрозу знищення цього майна.

Під час особистої зустрічі із потерпілим один із вимагачів вдарив його кулаком в обличчя, після чого погрожував нанесенням ще й тяжких тілесних ушкоджень, якщо останній не виконає вимоги.

Побоюючись за власне життя та життя своїх близьких, потерпілий звернувся до правоохоронців.

Зловмисників затримали під час контрольованої передачі їм частини вказаних коштів у сумі 270 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.